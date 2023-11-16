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Сегодня, 16:57

Губерниев резко высказался о словах Вяльбе в адрес Василия Березуцкого

Дмитрий Губерниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев выказался о словах президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, назвавшей бывшего футболиста сборной России Василия Березуцкого козлом.

«Вот мне интересно, кто дал право этой тетеньке так говорить про Василия? Березуцкий — гордость российского футбола! И он дарил людям радость даже больше, чем Вяльбе, ибо он — футболист! Футболист, который одержал много красивых побед за ЦСКА и сборную России! Выиграл Кубок УЕФА! А футбол — вид спорта номер 1! И приличным людям нет никакого дела до того, в какой Испании Вася сейчас живет! С его высказываниями можно не соглашаться, но подобная риторика недопустима! Госпожа Вяльбе — стыд и срам...», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Ранее Березуцкий призвал российских футболистов и других спортсменов уезжать в Европу. По его словам, в нынешних условиях это необходимо для того, чтобы развиваться.

Василий Березуцкий. Березуцкий хочет, чтобы наши игроки уезжали в Европу. Спорное мнение Василия

Дмитрий Губерниев
Елена Вяльбе
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