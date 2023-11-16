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Сегодня, 16:51

Личка о матче «Динамо» с 2DROTS: «Они умеют делать шоу. Будет круто, если на стадион придут 20 тысяч человек»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, чего ждет от товарищеского матча с клубом Медиалиги 2DROTS.

— Вы в теме медиафутбола?

— Я еще как маленький ребенок, который только начал смотреть и всему учится, — сказал Личка. — Я нормально отношусь к медиафутболу. Они умеют делать шоу. Круто, если мы увидим на стадионе 20 тысяч болельщиков.

— Это будет шоу-матч?

— Это будет матч по обычным правилам. Нам помогут игроки из дубля. В сборной сейчас только латиноамериканцы и Эли Даса. Все игроки будут в составе. В воротах будет Антон Шунин. Для нас это тоже хорошая подготовка. Есть шанс провести хороший товарищеский матч. Потом у нас игра с ЦСКА. Когда ты можешь сыграть, это лучше, чем тренировка, так как она дает больше. Думаю, у нас будет хороший состав. Мне Осинькин звонил, предлагал матч с «Крыльями Советов», но я сказал, что у нас уже матч с 2DROTS.

«Динамо» проведет товарищеский матч с 2DROTS в субботу, 18 ноября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Футбол
ФК 2Drots
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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