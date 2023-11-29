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Сегодня, 17:57

Губерниев назвал футболиста, из которого мог бы получиться хороший биатлонист: «Он и жнец и на дуде игрец»

Алина Савинова
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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, из какого футболиста мог бы получиться хороший биатлонист.

«Сразу приходит на ум фамилия Дзюбы. Как мы знаем, он и жнец, и на дуде игрец. Ждем Артема в качестве не только футбольного эксперта, но и биатлонного. Но обязательно вместе с Леонидом Слуцким. Викторович очень любит биатлон, мы часто разговариваем с ним на эту тему. Здесь я в своих пристрастиях стабилен», — цитирует Губерниева Sport24.

Дзюба с февраля 2023 года выступает за «Локомотив». Ранее он также играл в таких командах, как «Адана Демирспор», тульский «Арсенал», «Зенит», «Томь», «Ростов» и «Спартак».

35-летний Дзюба является четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны. В составе национальной команды он принимал участие в чемпионатах Европы 2016 и 2020 годов, а также в домашнем чемпионате мира-2018.

Источник: https://sport24.ru/football/news-600309-on-i-zhnets-i-na-dude-igrets-guberniyev-rasskazal-iz-kakogo-futbolista-mogby-poluchitsya-khoroshiy-biatlonist
Артем Дзюба
Биатлон
Футбол
Дмитрий Губерниев
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