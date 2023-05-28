Гуренко объяснил, благодаря чему «Локомотив» смог одержать победу над «Динамо»

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о матче 29-го тура чемпионата России между железнодорожниками и «Динамо» (4:2).

«Мне кажется, в первом тайме была обоюдная игра. Я бы не сказал, что «Динамо» выглядело сильнее, я бы сказал, что было два одинаковых тайма. Те замены, которые провел Галактионов плюс Дзюба на острие это и сработало. Это говорит о том, что у «Локомотива» качественная скамейка запасных», — цитирует Гуренко Vprognoze.ru.

На данный момент «Локомотив» с 42 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» идет на 7-й позиции, имея в активе 45 очков.

В заключительном туре сезона красно-зеленые сыграют против «Торпедо», а бело-голубые — против «Оренбурга».