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Гуренко: «Похвалить Цорна можно за покупку Изидора и Педро Габриэла»

Александр Кружков
Обозреватель

Экс-защитник «Локомотива» Сергей Гуренко в интервью «СЭ» назвал плюсы в работе бывшего спортивного директора клуба Томаса Цорна.

— Хоть за что-то Цорна можно похвалить?

— За покупку Изидора и Педро Габриэла. Это действительно хорошие футболисты. Быстрые, техничные, с великолепным ударом. Думаю, в золотом «Локомотиве» моих времен оба играли бы в стартовом составе. Кто еще? Баринов, Антон Миранчук и Камано. Но, конечно, не в нынешних кондициях. Всем футболистам «Локо» нужно подтянуть «физику». Если бежать не на чем, далеко не уедешь.

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Сергей Гуренко
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
Томас Цорн
0
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