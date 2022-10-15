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Сегодня, 08:45

Гуренко: «Едвай — не игрок, а катастрофа! В каждом матче ошибается, никуда не успевает»

Александр Кружков
Обозреватель

Экс-защитник «Локомотива» Сергей Гуренко в интервью «СЭ» раскритиковал легионеров команды — хорвата Тина Едвая и черногорца Марко Раконьяца.

— Самый нелепый трансфер эпохи Цорна?

— Едвай. Это не игрок, а катастрофа! Он же в каждом матче ошибается, никуда не успевает, из-под него регулярно забивают голы. Семин такого защитника давно бы выгнал!

Странная, конечно, история. Парень в бундеслиге поиграл, провел два десятка матчей за сборную Хорватии, наверное, как футболист что-то собой представляет. По крайней мере, пустышкой быть не может. Но в «Локомотиве» за полтора сезона ничем не запомнился, кроме бесконечных «привозов».

А Раконьяц? Пытаюсь хоть что-то в нем разглядеть — и не могу! Не за что зацепиться! Скорость? Нет. Техника? Нет. Игра вверху или голевое чутье? Опять мимо. Ни-че-го! И это легионер, купленный за 2,5 миллиона евро! Не укладывается в голове!

C Тикнизяном, Ненаховым, Мампасси и Митаем тоже промахнулись. Сегодня в команде вообще нет ни одного защитника, который соответствовал бы уровню «Локомотива».

И все-таки главная ошибка Цорна — безграничная вера в немецкую тренерскую школу. Ладно, Гисдоль — это креатура Рангника. Но зачем зимой, когда оба уже покинули Россию, команду доверили Компперу, у которого ни опыта, ни лицензии Pro? Потом позвали Циннбауэра, придумали бредовый тандем, и все окончательно развалилось.

Тин Едвай. Сергей Гуренко: «Едвай — это катастрофа! Семин такого защитника давно бы выгнал»

Сергей Гуренко
Тин Едвай
ФК Локомотив (Москва)
Томас Цорн
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