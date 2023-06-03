Гуренко считает, что «Факел» может избежать стыковых матчей

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о воронежском «Факеле».

«Сейчас «Факел» доказывает. Разумеется по финансам он однозначно не сильнее тех же «Химок». Но, я считаю, игроки делают максимум, и с приходом Вадима Евсеева у них были очень хорошие результаты. Команда может сейчас выскочить из стыков. Они молодцы, хотя по игре и «Крылья Советов» мне всегда импонировали, как они играют, жаль, что в последнее время у них что-то не клеится. Я, конечно, не думал, что «Крылья Советов» доведут дело до стыков. Не ожидал, что самарцы будут так низко к концу чемпионата», — приводит слова Гуренко «Евро-Футбол.Ру».

После 29 матчей «Факел» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.

Матч заключительного, 30-го, тура РПЛ между «Зенитом» и «Факелом» состоится в субботу, 3 июня, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 17.00 (мск).