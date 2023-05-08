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Сегодня, 16:14

Гуренко считает, что «Ростов» по подбору игроков должен занимать 6-8-е место в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко заявил, что «Ростов» по подбору игроков должен занимать 6-8-е место в чемпионате России.

«Если брать по подбору игроков, то они и «Спартаку» уступают, и ЦСКА уступают. Но то, что они навязали эту борьбу, — это тренерская работа и ребята молодцы. Все равно есть какая-то планка, какой-то предел. Считаю, что они и так в этом сезоне хорошо играли. Не прыгнули ли они выше головы? Я думаю, они где-то набрали даже больше очков, чем планировали. Просто другие клубы теряли очки. То же «Динамо» не показало свой уровень, «Спартак» тоже не стабилен, ЦСКА только в концовке набрал обороты. Поэтому как получилось, так получилось. В целом по подбору игроков «Ростов» должен занимать 6-8-е место», — приводит слова Гуренко «Евро-Футбол.Ру».

После 26 матчей «Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков и на 1 очко отставая от ЦСКА. На четвертом месте «Спартак» (49 очков). «Зенит» досрочно стал чемпионом России, набрав 64 очка.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005115714_gurenko__o_rostove_eta_komanda_po_podboru_igrokov_doljna_zanimat_6-8_mesto
Сергей Гуренко
Футбол
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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