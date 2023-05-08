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Сегодня, 16:13

Стало известно, когда пройдет чемпионский парад «Зенита»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Чемпионский парад «Зенита» в сезоне-2019/20.
Фото Евгений Васильев/ ФК «Зенит»
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Как стало известно «СЭ», идея переноса официальной церемонии вручения чемпионского кубка «Зениту» с матча со «Спартаком» на игру следующего тура с «Краснодаром» исходила из Санкт-Петербурга.

Дело в том, что перед встречей с принципиальным соперником руководство команды не хотело отвлекать лишней информацией футболистов, которым нужно заранее объяснить, как будет проходить процесс награждения, имеющий свои особенности.

Плюс есть развлекательная составляющая: аудитория матча с красно-белыми составила 48 893 зрителей во многом из-за его золотого статуса и имени соперника, а вот встреча с «быками» способна привлечь еще больше болельщиков, учитывая шоу, которое планируется в Петербурге.

Что касается чемпионского парада, то он, скорее всего, пройдет после игры с краснодарцами. На этот раз автобус с зенитовцами сделает несколько остановок в знаковых местах города.

ФК Зенит
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