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Сегодня, 18:44

Гуренко высказался о том, что Куликов и Рыбчинский не поедут на сбор с «Локомотивом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ветеран «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о последних новостях железнодорожников.

«Галактионов сказал, что Куликов и Рыбчинский не поедут на сборы с «Локомотивом», поскольку эти игроки не нужны команде? Значит, по ним есть другие планы. Возможно, их хотят отдать в аренду, чтобы они больше играли. Руководство клуба видит ситуацию по-своему. Этим ребятам давали шансы проявить себя. Если они не закрепились, значит, в их интересах что-то поменять. Перезагрузиться и вернуться всегда можно. Такое мы видим довольно часто. Галактионов сказал, что переговоров о продлении контракта с Миранчуком не было? Может, хотят простимулировать игрока на оставшиеся полгода и будут присматриваться. Мое мнение таково, что Миранчук — это боевая единица, и он еще не сказал своего последнего слова», — приводит слова Гуренко «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне 25-летний Куликов провел за «Локомотив» семь матчей и не отметился полезными действиями.

25-летний Рыбчинский в сезоне-2023/24 провел за московский клуб 13 матчей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005531340_gurenko_esli_kulikov_i_ryibchinskiy_ne_zakrepilis_v_lokomotive_znachit_v_ih_interesah_chto-to_pomenyat
Даниил Куликов
Дмитрий Рыбчинский
Сергей Гуренко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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