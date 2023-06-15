Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:13

Гусев заявил, что он доволен работой в молодежной команде ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев высказался о своем уходе с поста главного тренера молодежной команды армейского клуба, о чем стало известно 15 июня.

«Все позитивно, расходимся друзьями. Это чисто мое решение и желание. Это было взвешенное решение, давно было в моей голове. Не мне оценивать мою работу. Я был счастлив находиться два года здесь, до этого был в академии, после чего получил предложение возглавить молодежную команду. Я доволен своей работой. Меня чему-то ребята научили, я надеюсь, что что-то им дал в плане футбола. Для меня это был определенный опыт. У меня только слова благодарности, спасибо огромное! Могу сказать только хорошее футбольному клубу ЦСКА, руководству команды, болельщикам и футболистам. Что я не успел сделать? Надеюсь, что не успел сделать, сделаю в другой команде. Пока не могу говорить какая будет команда, будет ли она или нет. Сейчас ничего не могу говорить. Может у меня будет какое-то предложение. Если в ближайшие недели не появится предложение работы, то, наверное, возьму паузу. Если будет вариант, то вы услышите об этом», — приводит слова Гусева Metaratings.ru.

Бывший полузащитник красно-синих руководил молодежной командой с октября 2021 года. Под его руководством армейцы стали чемпионами МФЛ в сезоне-2021/22.

В сезоне-2022/23 ЦСКА занял третье место в Молодежной футбольной лиге.

Источник: https://metaratings.ru/news/gusev-ya-dovolen-rabotoi-v-molodyozhnoi-komande-cska-eto-byl-opredelyonnyi-opyt-258954/
Ролан Гусев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Пусть твоя семья умрет от рака». Соболенко рассказала о травле из-за политики
Звезды гольфа поделили саудовские миллиарды. Эти деньги в США называют кровавыми
Ilta-Sanomat: воевавший за ВСУ финский наемник оставил перед смертью загадочное послание
Строительный кран с рабочим внутри упал на автомобили в Новосибирске
В Иркутской области владелец кафе задержан после отравления 62 человек
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА не получал от «Спартака» предложений по Медине

Тарханов считает, что Чалову нужно остаться в ЦСКА еще на год