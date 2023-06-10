Халилович рассказал о желании поработать в России

Бывший футболист «Сатурна» Денис Халилович рассказал о желании поработать в России.

«Я хочу работать в России, все верно. В этой стране я получил отличный опыт, надолго запомнил время, проведенное там, так что да, я хочу работать в России. Сейчас самое время для меня попробовать вернуться в Россию, сотрудничество с «Копером» завершено. У меня есть только лицензия В? Так и есть. Но в конце году я пойду учиться, чтобы получить лицензию PRO. Надеюсь, что примерно через год она у меня уже будет. Но для меня не проблема работать ассистентом главного тренера, если поступит такое предложение, я без раздумий его приму», — приводит слова Халиловича «РБ Спорт».

Ранее у 37-летнего специалиста истек контракт со словенским «Копером», где он был ассистентом главного тренера.