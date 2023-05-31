Хавбек «Оренбурга» Вера рассказал о своей адаптации в РПЛ

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера рассказал о своих впечатлениях от игры в российском клубе.

«С каждым днем атмосфера в клубе становится только позитивнее за счет как латиноамериканцев, так и русских ребят. Наверное, мы больше отвечаем за атмосферу, потому что находимся всегда вместе. Русские ребята тоже подстраиваются, но аргентинцы задают тон. Все очень спокойные. Безбашенных в команде нет. Русские ребята немного медленнее, а мы гиперактивные постоянно», — приводит слова Веры Metaratings.ru.

Вера выступает за «Оренбург» с лета 2022 года.

В составе российского клуба он провел 29 матчей, в которых отметился 1 забитым мячом и 6 результативными передачами.