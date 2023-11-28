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Сегодня, 13:30

Хлусевич рассказал о планах открыть футбольную школу в Крыму

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич в интервью «СЭ» рассказал, следит ли за результатами крымских клубов в ФНЛ-2.

«Да, слежу. К сожалению, они потеряли шансы на повышение. Но я рад, что у ребят в Крыму появилась возможность проявлять себя на российском уровне. На уровне Крыма было смешно играть, там не существовало нормального чемпионата. Вторая лига — уже интересно. Есть за что бороться. Знаю амбиции «Севастополя» — у них наверняка стоит задача пройти выше. В Севастополе очень любят футбол. Хочу увидеть крымские клубы в ФНЛ — с удовольствием следил бы за ними. И мечтаю, чтобы мы попали на них в Кубке! Представляете, каково мне сыграть на своей родине за «Спартак»?»

Также футболист заявил о планах открыть футбольную школу в Крыму.

«Сейчас я помогаю училищу олимпийского резерва. Планы открыть футбольную школу в Крыму есть. Надо подумать, в каком формате это сделать. Я бы очень хотел это осуществить», — добавил Хлусевич.

Хлусевич является уроженцем Севастополя. Футболист тренировался в академии «Крымтеплицы» и «УОРе», откуда перебрался в тульский «Арсенал».

Интеграцию в соревнования под эгидой ФНЛ прошли два крымских клуба — «Севастополь» и «Рубин Ялта». Команда из Севастополя по итогам сезона заняла седьмое место, ялтинский «Рубин» — третье.

Квинси Промес и&nbsp;Даниил Хлусевич. «Было бы идеально выиграть золото со «Спартаком» и уехать в Европу». Интервью Хлусевича

Даниил Хлусевич
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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