Хохлов согласен с мнением Карпина, что российским игрокам нужно уезжать в Европу

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов после матча 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1) отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о необходимости футболистам уезжать из РПЛ.

— Карпин посоветовал уезжать из РПЛ в Европу. Что скажете?

— Если поступает хорошее предложение, почему не ехать, не пробовать свои силы? Разделяю эту точку зрения. У каждого своя цель. Кто-то хочет тут всю жизнь провести, а кто-то — сидеть в теплой ванне... На замене условно. Нельзя шаблонно говорить. Много ли вообще сейчас предложений по нашим игрокам поступает? Думаю, более 80 процентов всех слухов — неправда.