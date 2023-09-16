ЦСКА — «Крылья Советов»: Любимов ошибочно удалил Виллиана Рошу

На 62-й минуте матча 8-го тура чемпионата России ЦСКА — «Крылья Советов» (2:2) арбитр Артем Любимов через паузу ошибочно зафиксировал нарушение правил со стороны Виллиана Роши, со значительной задержкой вынес ему второе предупреждение в этой игре и удалил с поля с показом красной карточки. Армейский футболист не сфолил на сопернике — оснований для применения дисциплинарной санкции не было. Роша сыграл в мяч и через мгновение после этого наступил на голеностоп соперника. Защитник не мог избежать контакта, фолом такое действие считать нельзя. Тем более это не повод для вынесения второго предупреждения. При этом рефери явно получил от кого-то подсказку (ВАР этого делать не имел права).

Фото Скриншот из трансляции

А вот на 28-й минуте судья ошибочно не показал Роше желтую карточку, когда тот явно выпрашивал характерным жестом правой руки предупреждение для соперника.

На 61-й минуте тот же Роша не был наказан предупреждением за симуляцию — армеец пытался убедить всех, что получил серьезное повреждение после столкновения с игроком самарцев.