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Сегодня, 14:55

Хубулов вспомнил конфликт с Касаткиной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Владимир Хубулов рассказал, следит ли за теннисом и вспомнил про скандал с Дарьей Касаткиной.

«Сейчас я не слежу за теннисом. У меня все мысли о футболе. Выразил свою позицию? По-моему, это было один раз и по молодости, ха-ха. Я не конфликтовал. У меня не было цели кого-то обидеть. Эта была просто мимолетная глупость», — приводит слова Хубулова Sport24.

В 2021 году после поражения Дарьи Касаткиной от Елены Остапенко россиянка получила сообщение от Хубулова, в котором он назвал теннисистку шмарой. Тогда футболист, выступавший за «Аланию», был наказан владикавказским клубом и принес извинения.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-23-ne-bylo-tseli-kogo-to-obidet-mimoletnaya-glupost-khubulov-vspomnil-konflikt-s-kasatkinoy
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Дарья Касаткина
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