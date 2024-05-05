Идову — об интервью тренеров: «В какой-то момент психологически им не до этого»

Бывший футболист «Локомотива» Брайан Идову ответил на вопрос «СЭ» о немногословности тренеров на флеш-интервью.

«У тренеров же еще намного больше стресса. Им нужно постоянно думать не только о себе, о команде, но и обо всех футболистах: что надо делать, что надо поменять, разобрать игру, посмотреть. Плюс еще потом руководство смотрит и им тоже может не понравиться твой ответ, все оценивают. В этом плане я тоже могу их понять. В какой-то момент психологически им не до этого, и не особо они хотят говорить, но приходят на флеш-интервью, произносят два-три слова и все», — сказал Идову «СЭ».

31-летний Идову выступал за «Локомотив» с 2018 по 2020 год. Всего за московский клуб он провел 38 матчей. Вместе с железнодорожниками игрок стал обладателем Кубка и Суперкубка России.