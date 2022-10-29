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Защитник «Химок» Брайн Идову прокомментировал результаты матча 15-го тура РПЛ с «Динамо» (1:6).
«1:6, какие вопросы еще могут быть», — сказал Идову.
30-летний нигерийский футболист провел свой первый матч, после того как главный тренер команды Спартак Гогниев отстранил его от тренировок с командой 11 октября.
«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков).
«Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место. Команда имеет одинаковое количество очков с ЦСКА и «Ростовом», которые пока еще не сыграли свои матчи 15-го тура.
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Основные источники исследования