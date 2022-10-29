Добровинский о победе «Динамо» 6:1: «Даже я затосковал по хорошей игре»

Сегодня, 16:32
Юрист Александр Добровинский прокомментировал победу «Динамо» над «Химками» (6:1) в 15-м туре РПЛ.
— Была история, что у игроков не было связи с Йокановичем. Сейчас все изменилось — Захарян говорил, что был разговор в команде.
— Я слышал, что был разговор, начали искать общий язык. Даже я затосковал по хорошей игре. Я всегда давал привилегию Йокановичу к тому, что он пришел с белого листа. Будем надеяться, что все идет к лучшему, что до перерыва на чемпионат мира команда еще притрется к тренеру, будет отлаженный механизм.
«Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место. Команда имеет одинаковое количество очков с ЦСКА и «Ростовом», которые пока еще не сыграли свои матчи 15-го тура.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования