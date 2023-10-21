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21 октября, 23:30

Игнашевич заявил, что разочарован ничьей с «Краснодаром»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал ничью в матче против «Краснодара» (2:2) в 12-м туре РПЛ.

«Есть разочарование итоговым результатом, потому что многое у нас получалось. И в атаке, и в обороне играли надежно, за исключением эпизода с первым пропущенным мячом. Разочарование присутствует, что не смогли победить и подарить болельщикам победу над хорошей команде», — сказал Игнашевич на пресс-конференции.

«Краснодар» набрал 28 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» поднялась на 13-ю строчку (11 очков).

В следующем туре «быки» 29 октября сыграют на выезде с ЦСКА, а калининградцы 27 октября встретятся с «Рубином».

Источник: ФК «Балтика»
Сергей Игнашевич
Футбол
ФК Балтика
ФК Краснодар
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