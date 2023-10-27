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27 октября, 12:00

Игнатьев рассказал, почему Цымбаларь не заключил контракт с китайским клубом

Игорь Рабинер
Обозреватель
Илья Цымбаларь.
Фото Александр Вильф, «СЭ»
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, как сорвался контракт Ильи Цымбаларя с китайским «Шаньдунем», который он тогда возглавлял.

— В начале 2001 года Сергей Юран и Илья Цымбаларь тренировались у вас в «Торпедо-ЗИЛ». Могли ли вы их тогда заявить?

— Нет, они просто позвонили и попросили о возможности поддержать форму. Я был бы рад их заявить, но они сразу же дали понять, что будут искать другое пристанище. Позже, возглавив китайский «Шаньдун», я позвал туда Илюшу Цымбаларя и Диму Радченко. Но Дима на первой же тренировке сломал руку, и, контракт с ним не подписали.

А Илюха навел такого шороху, что президент клуба потерял покой. А он — руководитель китайской энергетической компании, большой человек. До того ходил только на игры, а тут стал и на тренировки. Смотреть, как Цымбаларь своей левой «клюшкой» показывает класс китайским футболистам. Китайцы говорили — берем без вариантов!

— Из-за чего не взяли?

— В Китае случилась одна оказия, в которой был виноват сам Илюша, и ему отказали. Надо было все делать после подписания контракта. А он его еще не заключил, но уже отпраздновал. Позволил себе лишнего. После чего ему сказали, что уже не надо ничего подписывать.

Борис Игнатьев. «Встретились в Аргентине с Агуэро, он хотел перейти в «Динамо». Экс-тренер сборной России раскрыл неизвестные детали громких историй 90-х

Илья Цымбаларь
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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