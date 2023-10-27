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27 октября, 12:22

Гендиректор «Ахмата» — о Чимаеве: «Хоть он и представляет Эмираты, но это наш боец!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о победе Хамзата Чимаева над американцем Камару Усманом в соглавном поединке UFC 294.

«Конечно, смотрел бой Хамзата. Победил — мы рады! Хоть он и представляет Эмираты, но это наш боец! Смотрим ли всей командой такие бои? Нет. У всей команды разные интересы. Кто-то книжки читать любит, кто-то чем-то другим увлекается. Нет никаких обязательств. Каждый сам выбирает, смотреть или нет», — сказал Айдамиров «СЭ».

В активе 29-летнего Чимаева теперь 13 побед в 13 поединках в смешанных единоборствах. На счету 36-летнего Усмана в ММА — 24 боя, 20 побед и четыре поражения.

РПЛ
ФК Ахмат
Хамзат Чимаев
UFC
12
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