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Сегодня, 18:24

Игнатьев считает, что Мостовой справится с ролью тренера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на информацию о том, что Александр Мостовой подал документы для обучения на тренера в академии РФС.

«А что тут справляться? Ходи на занятия, готовься. Конечно, справится! Если хочет стать тренером, нужно учиться. Скоро мы увидим его дипломированным и будем говорить о том, где он будет работать, в какой команде. В «Орехово-Зуево» ему было бы оптимально пойти. В какую-то такую команду, где можно начинать. Или вторым тренером к хорошему специалисту, чтобы набираться опыта. Игрок и тренер — это совсем разные профессии. Даже близко не похожие. Хорошему тренеру помогает то, что он когда-то играл. Благодаря этому он лучше понимает некоторые вещи», — приводит слова Игнатьева Metaratings.ru.

Ранее пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что Мостовой вместе с другими экс-футболистами будет проходить обучение по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков».

Источник: https://metaratings.ru/news/ignatev-o-nachale-obucheniya-mostovogo-na-trenera-v-orekhovo-zuevo-emu-bylo-by-optimalno-poiti-250501/
Александр Мостовой
Футбол
Борис Игнатьев
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