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РПЛ

Сегодня, 18:35

Осинькин: «Главный успех 2023 года в том, что мы на протяжении сезона шли высоко»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги 2023 года для самарской команды.

«Год получился неоднозначным, если оценивать его полностью, а не как часть нынешнего сезона. Начало года мы хорошо провели за счет Кубка, но в чемпионате не выдержали напряжения на два фронта. К сожалению, немного провалились за счет травм и других проблем. Нам пришлось пройтись очень сложными путями в последних матчах, но мы смогли остаться в лиге. Наверное, главный успех этого года в том, что мы на протяжении этого сезона шли высоко в таблице. Уровень нашей игры также считаю нашим достижением года», — приводит слова Осинькина Metaratings.ru.

«Крылья Советов» под руководством Осинькина завершили первую часть сезона РПЛ на шестом месте с 29 очками.

Источник: Metaratings.ru
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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