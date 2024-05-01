Игорь Шалимов: «Угальде не держит быстрые рывки»

Бывший тренер «Урала» Игорь Шалимов оценил игру «Спартака» в матче 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:2).

«На мой взгляд, Рябчук пока явно не в тонусе — сказывается, вероятно, то, что он редко играет в основном составе. Угальде, стал замечать, не держит быстрые рывки — если сравнивать с тем же Пиняевым, то Сергей выносливее, и бежит более длинную дистанцию на рывке, и на удар сил хватает — даже после рывка на 40 метров. Угальде больше игрок штрафной, игрок короткого рывка. К Медине есть вопрос по голу «Локо», когда он бросил Сулейманова, который забивал в пустые ворота. Но гол парагваец забил мастерский — и сильно, и точно исполнил удар головой.

Что касается «Локо», то для меня очевидно, что физические силы команды после волевой победы в Нижнем восстановила, а вот психологических явно не хватило. В концовке «Спартак» чувствовал себя очень уверенно», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Спартак» с 42 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" (41) находится на пятой строчке.