Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:27

Игорь Шалимов: «В игре ЦСКА присутствует апатия»

Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился мнением об игре ЦСКА. В матче 26-го тура РПЛ армейцы уступили «Балтике» со счетом 1:3.

«До осени «Балтика» была командой, которая играла просто. Сейчас за ними интересно смотреть, очень выделяется Козлов — своими неординарными ходами и результативными действиями. Калининградцы выиграли заслуженно, — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова. — Что касается ЦСКА, то присутствует некая безнадега. Я вижу жесткий недокомплект игроков, и тренер это чувствует. Команда выполняет очень тяжелую работу, которая не приносит удовлетворения в виде того результата, которого все ждут, но ресурса для него просто нет. По поводу гола армейцев... Я не понял, как судьи увидели, что мяч пересек линию ворот. Но, на мой взгляд, на решение повлияло то, что гол ни на что не влиял».

ЦСКА (38 очков) после 26 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Игорь Шалимов
ФК ЦСКА (Москва)
Обсудить
Читайте также
Daily Mail: «Спартак» проявляет интерес к тренеру «Вест Хэма» Мойесу
Лыжники Большунов и Жеребятьева воспитывают дочь
Небензя раскритиковал проект резолюции ГА ООН по Сребренице
Файзуллаева лишили финала Кубка Азии, а Федотова могут поменять на легенду клуба. Что происходит в ЦСКА перед матчем с «Зенитом» в Кубке
Доктор назвала картофель наиболее вредным овощем
Минюст США объявил о признании жителем Нью-Йорка вины в передаче технологий для БПЛА
Популярное видео
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Идову: «Конечно, я бы сейчас не затерялся в защите «Локомотива». Ты что травишь?»

Экс-футболист «Спартака» Деменко назвал цену за Угальде