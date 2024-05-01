Идову: «Конечно, я бы сейчас не затерялся в защите «Локомотива». Ты что травишь?»

Экс-защитник «Локомотива» Брайан Идову иронично ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении в московскую команду.

— Если бы сейчас тебя позвали в «Локомотив», на фоне нынешних защитников ты бы не затерялся?

— Сильянов хорош, Ненахов в порядке. Самошников и Тикнизян почти полузащитники. Конечно, я бы сейчас не затерялся в «Локомотиве». Ты что травишь?

31-летний Идову выступал за «Локомотив» с 2018 по 2020 год. Всего за московский клуб он провел 38 матчей. Вместе с железнодорожниками игрок стал обладателем Кубка и Суперкубка России.