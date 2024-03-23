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23 марта, 20:45

Игрок детской сборной «Спартака» помог вывести больше 100 человек из «Крокуса»

Виктория Кравченко
Игрок детской сборной «Спартака» Ислам.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

Футболист детской сборной «Спартака» вывел из «Крокус Сити Холла» во время теракта больше 100 человек. 15-летний парень подрабатывал в гардеробе концертного зала, сообщает Telegram-канал Mush.

Он рассказал, что администраторам проводили инструктаж на случай ЧП, и он делал все по инструкции.

«Лучше умереть в бою самому, чем дать умереть другим», — сказал Ислам.

Увидев, что люди побежали в тупик, он начал руководить эвакуацией. Он смог провести людей из узкого прохода на территорию «Экспо», а дальше через служебное помещение на улицу — в безопасность.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Террористы устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 133 человека.
ФК Спартак (Москва)
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