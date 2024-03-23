Пивоваров высказался об отмене матча против «Крыльев»: «Проведение игр в такие тяжелые дни крайне несвоевременно»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в интервью «СЭ» объяснил отмену товарищеского матча против «Крыльев Советов». Встреча должна была пройти сегодня, 23 марта, на базе клуба в Новогорске без зрителей и журналистов.

— Почему отменили утренний матч с «Крыльями Советов»? Он ведь и так должен был пройти на вашей базе, без зрителей, без журналистов, максимально приватно? Почему решили не играть?

— Потому что в такие моменты спортивные задачи сразу отходят на третий план. Было распоряжение московских и подмосковных властей об отмене культурно-массовых и спортивных мероприятий. Позднее аналогичное распоряжение поступило от РФС касательно футбольных матчей. И самое главное, есть здравый смысл и осознание ситуации вокруг нас.

Считаем, что перенос либо отмена игр — единственно правильное решение в нынешней ситуации. Да, игра с «Крыльями» важна была для «Динамо» в плане подготовки к следующим официальным матчам. Но сейчас мы просто не вправе преследовать собственные интересы. Тренерский штаб «Динамо» сразу вошел в положение. «Крылья» — тоже.

— Тем не менее, «Зенит», к примеру, решил не отменять товарищескую встречу с «Црвеной Звездой»...

— Каждый решает сам. Игры отменили не только «Динамо» и «Крылья», но и, к примеру, «Спартак», сборная России (несмотря на то, что матч запланирован на понедельник), ФНЛ. Проведение игр в такие тяжелые дни крайне несвоевременно. Особенно, если учесть еще и соответствующее решение РФС, — сказал Пивоваров «СЭ».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Террористы устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 133 человека.