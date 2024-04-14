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Сегодня, 14:52

Игрок «Родины» Сокол назвал лучших защитников РПЛ

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Футболист «Родины» Артем Сокол рассказал, кого он считает лучшими защитниками в РПЛ.

«Центральный защитник Алонсо из «Краснодара». Он очень спокойный на мяче, грамотно вступает в единоборства, и сам по себе крепкий. Из русских — Дивеев. Из крайних защитников — Дуглас Сантос из «Зенита». Он уже много лет показывает свои сильные качества, мне очень нравится. А если выбирать из русских, то Караваев. Он молодец, всю бровку держит», — приводит слова Сокола Legalbet.

В сезоне-2022/23 лучшим защитником был признан капитан «Зенита» Дуглас Сантос.

Источник: Legalbet.
Артем Сокол
Вячеслав Караваев
Дуглас Сантос
Игорь Дивеев
Хуниор Алонсо
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Родина
ФК ЦСКА (Москва)
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