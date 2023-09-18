Игрок «Зенита» Бакаев улетел в Абу-Даби

По информации «СЭ», полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев улетел Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

В Абу-Даби выступает три клуба высшего дивизиона ОАЭ — «Аль-Вахда», «Аль-Джазира» и «Бани Яс». Один из них арендует 27-летнего полузащитника на один сезон. Трансферное окно в Эмиратах открыто до 21 сентября.

Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года, но не смог закрепиться в основном составе команды. В текущем сезоне он провел 4 матча в РПЛ, отличившись одной голевой передачей.