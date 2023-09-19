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Кухарчук: «У Юрана были камни в почках. Главное, что сейчас с ним все хорошо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук прокомментировал новость о том, что главный тренер клуба Сергей Юран был экстренно прооперирован. Специалист уже вернулся к работе.

«Что произошло с Юраном? Камни в почках. Главное, что сейчас все хорошо — жив, здоров. Юран амбициозный, эмоциональный, прямой — все говорит в лицо», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».

8 сентября стало известно, что Юран перенес экстренную операцию. 54-летний специалист был выписан из больницы за день до гостевого матча 8-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

Источник: РБ Спорт
Илья Кухарчук
Сергей Юран
ФК Нижний Новгород
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