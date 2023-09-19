Кухарчук: «У Юрана были камни в почках. Главное, что сейчас с ним все хорошо»

Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук прокомментировал новость о том, что главный тренер клуба Сергей Юран был экстренно прооперирован. Специалист уже вернулся к работе.

«Что произошло с Юраном? Камни в почках. Главное, что сейчас все хорошо — жив, здоров. Юран амбициозный, эмоциональный, прямой — все говорит в лицо», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».

8 сентября стало известно, что Юран перенес экстренную операцию. 54-летний специалист был выписан из больницы за день до гостевого матча 8-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).