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Сегодня, 04:53

Кухарчук: «Юран всегда говорит, что надо бежать и забивать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук рассказал о требованиях главного тренера команды Сергея Юрана.

«Я игрок атаки, в каждом матче хочу выходить на поле и забивать голы. Нам Сергей Николаевич Юран всегда говорит, что надо бежать и забивать. Просто не всегда это получается, но мы очень к этому стремимся, чтобы в каждой игре не только забивать, но и самое главное — выигрывать.

Мы стараемся играть в атаку. Но важен результат в первую очередь, и поэтому как главный тренер скажет, так мы и делаем. А то, что там говорят о нас комментаторы... Это их работа, поэтому у нас такая палка о двух концах, главное — добиваться результата, но, конечно, болельщикам хочется зрелища, чтобы забивали как можно больше голов. Мы делаем так, как умеем. Будем стараться и выигрывать, и забивать», — цитируют «Известия» Кухарчука.

«Пари НН» в 22 турах набрал 28 очков и идет на 10-й строчке. В воскресенье, 14 апреля, нижегородская команда встретится с «Оренбургом». Начало встречи — 12.00 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1681626/aleksei-fomin/odnoznachno-podnimemsia-vyshe-desiatogo-mesta
Илья Кухарчук
Сергей Юран
Футбол
ФК Нижний Новгород
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