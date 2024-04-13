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Сегодня, 08:15

Корнеев — о «Краснодаре» после Ивича: «Кто больше забил, тот и выиграл. Нет организации игры»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игру «Краснодара» при Мураде Мусаеве.

— Когда «быки» уволили Ивича, вы сказали: «Если бы сейчас разыгрывался трофей за самое странное и глупейшее решение футбольного клуба РПЛ в этом сезоне, то у «Краснодара» не было бы конкурентов!» Не погорячились тогда? По-прежнему так считаете?

— Своего мнения не поменял. Достаточно проанализировать первые две игры «Краснодара» после расставания с Ивичем, чтобы понять: это какой-то уличный футбол! Как говорится, на встречных ветрах, кто больше забил, тот и выиграл! Организация игры у южан полностью отсутствовала.

— Как вам веселый матч с «Пари НН» (4:3)? Ожидали, что Мурад Мусаев перейдет на игру в четыре защитника?

— С точки зрения результата это были валидольные три очка. До конца не понимал, как может закончиться встреча. Если хочешь показывать атакующий футбол, то базовая схема должна быть — 4-3-3. Так что сюрпризом для меня это не стало. Что касается веселого футбола... Думаю, любой команде теперь будет весело играть с «Краснодаром».

Родригао и&nbsp;Джон Кордоба. «Без Ивича «Краснодар» играет в уличный футбол. «Зенит» и без Вендела победит с разницей в два мяча». Корнеев — о матче сезона

— Без Кайо в центре обороны стало спокойнее или три гола от нижегородцев об этом совсем не говорят?

— Мы хорошо знаем качества Кайо, включая его «пожарные» способности. Но даже без него спокойнее не стало! К организации игры «быков» в обороне возникают большие вопросы.

— Против «Зенита» «Краснодар» сыграет в четыре защитника или вернется к схеме с тремя?

— Это знает только один человек. Сергей Галицкий лучше ответит на данный вопрос.

13 марта «Краснодар» отправил в отставку главного тренера команду Владимира Ивича, его место занял Мурад Мусаев. На данный момент команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 22 матчах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.

В субботу, 13 апреля, «Краснодар» проведет домашнюю встречу с «Зенитом». Начало — в 17.00 мск.

Игорь Корнеев
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
Мурад Мусаев
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