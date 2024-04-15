Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что Янсен является фаворитом на пост тренера «Спартака»

Инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях сообщил, что основным кандидатом на пост нового главного тренера «Спартака» является голландец Паскаль Янсен.

«Паскаль Янсен — один из главных кандидатов на должность нового наставника московского «Спартака», — написал Романо.

8 апреля сообщалось, что новым главным тренером красно-белых может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.

35-летний испанец Гильермо Абаскаль покинул московскую команду 14 апреля. Он возглавлял красно-белых с лета 2022 года.

На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах. В игре 24-тура красно-белые на выезде минимально уступили «Сочи» (0:1).

Как сообщил журналист Иван Карпов, после отставки Абаскаль получит от московского клуба компенсацию в размере половины заработной платы — 850 тысяч евро.