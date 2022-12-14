Иранский агент назвал футболистов, которые могли бы усилить российские клубы

Иранский агент Фаршид Карими поделился мнением о том, какие иранские футболисты могли бы усилить российские клубы.

«Я думаю, что сейчас самое время для сотрудничества между Россией и Ираном на футбольном рынке. Многие иранские футболисты готовы к переезду в российский чемпионат. На примере Сердара Азмуна в России прекрасно видели, какого уровня футболисты у нас бывают. Нынешняя ситуация в плане санкций для обеих стран сама подталкивает нас к сотрудничеству, но пока, к сожалению, этого не происходит. На мой взгляд, российским клубам могли бы быть интересны следующие иранские футболисты: защитник Хоссейн Кананизадеган, полузащитники Омид Нурафкан, Ясин Салмани и Мохаммад Ходабанделу», — приводит слова Карими Metaratings.ru.

Кананизадеган выступает за катарский «Аль-Ахли» и имеет в своем активе 35 матчей за сборную Ирана.

Нурафкан защищает цвета иранского «Сепахана» и провел 15 матчей в составе национальной команды.

Одноклубник Нурафкана Ясин Салмани пока не дебютировал в составе сборной Ирана. В сезоне-2022/23 хавбек сыграл за «Сепахан» десять матчей, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Ходабанделу имеет в своем активе 85 матчей в чемпионате Ирана, в которых он забил шесть голов и сделал восемь результативных передач.