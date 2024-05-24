«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Даллас» в первом матче финала конференции

«Эдмонтон» выиграл у «Далласа» в первом матче 1/2 финала Кубка Стэнли — 3:2 ОТ. Счет в серии — 1-0.

Победную шайбу на 21-й минуте овертайма забросил нападающий Коннор Макдэвид.

Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов в этой встрече отметился голевой передачей. Теперь у него 7 (3+4) очков в этом плей-офф.

Второй матч состоится в воскресенье, 26 мая.

НХЛ. Плей-офф. Финал конференции. Первый матч

«Даллас» — «Эдмонтон» — 2:3 2ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Драйзайтль — 9 (Кулак, Хаймэн), 20:58 — 0:1. Хаймэн — 12 (Макдэвид), 24:17 — 0:2. Сегин — 4 (Бенн), 26:11 — 1:2. Сегин — 5 (Дадонов, Робертсон), 56:37 — 2:2. Макдэвид — 3 (Бушар, Нюджент-Хопкинс), 80:32 — 2:3.

Вратари: Эттингер — Скиннер.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 33 (7+10+7+9) — 38 (3+14+12+9).

Наши: Дадонов (19.25/4/+1) — -.

24 мая. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.