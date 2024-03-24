Ислам Халилов рассказал игрокам «Спартака», как спасал людей в «Крокусе»

Болельщик «Спартака» Ислам Халилов рассказал игрокам команды, как спасал людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время теракта.

24 марта 15-летний футболист встретился с игроками «Спартака» и получил памятные подарки.

Он заявил, что во время теракта понимал, что если не поможет, то потеряет свою жизнь и сотни других. Халилов признался, что ему было страшно.

«Особенно было страшно, когда я был с толпой людей, когда я открывал дверь через пропуск, было особенно страшно, что они (террористы) могут гранату кинуть или открыть огонь на поражение. Это был самый страшный момент», — цитирует игрока пресс-служба красно-белых.

Парень поблагодарил футболистов за встречу и признался, что это было его мечтой детства.