Ислам Халилов рассказал игрокам «Спартака», как спасал людей в «Крокусе»

24 марта, 17:44
Болельщик «Спартака» Ислам Халилов рассказал игрокам команды, как спасал людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время теракта.
24 марта 15-летний футболист встретился с игроками «Спартака» и получил памятные подарки.
Он заявил, что во время теракта понимал, что если не поможет, то потеряет свою жизнь и сотни других. Халилов признался, что ему было страшно.
«Особенно было страшно, когда я был с толпой людей, когда я открывал дверь через пропуск, было особенно страшно, что они (террористы) могут гранату кинуть или открыть огонь на поражение. Это был самый страшный момент», — цитирует игрока пресс-служба красно-белых.
Парень поблагодарил футболистов за встречу и признался, что это было его мечтой детства.
В пятницу, 22 марта, в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 137 человек. 24 марта объявлено днем общенационального траура.