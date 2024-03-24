Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

24 марта, 17:44

Ислам Халилов рассказал игрокам «Спартака», как спасал людей в «Крокусе»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Болельщик «Спартака» Ислам Халилов рассказал игрокам команды, как спасал людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время теракта.

24 марта 15-летний футболист встретился с игроками «Спартака» и получил памятные подарки.

Он заявил, что во время теракта понимал, что если не поможет, то потеряет свою жизнь и сотни других. Халилов признался, что ему было страшно.

«Особенно было страшно, когда я был с толпой людей, когда я открывал дверь через пропуск, было особенно страшно, что они (террористы) могут гранату кинуть или открыть огонь на поражение. Это был самый страшный момент», — цитирует игрока пресс-служба красно-белых.

Парень поблагодарил футболистов за встречу и признался, что это было его мечтой детства.

В пятницу, 22 марта, в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 137 человек. 24 марта объявлено днем общенационального траура.

ФК Спартак (Москва)
3
Обсудить
Читайте также
Кузяев дал интервью на французском языке после матча с «Лансом»
«Вашингтон» победил «Детройт» в матче НХЛ
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Советник правления «Твенте»: «Угальде не забивает? Это не мое дело»

В «Ахмате» заявили, что Бериша сможет принять участие в матче против «Рубина»