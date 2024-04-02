Испанский журналист: «У Абаскаля большое будущее — он очень перспективный специалист»

Хосе Антонио Эспина, журналист испанской спортивной газеты Diario AS, поделился мнением о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Работая в московском «Спартаке», Абаскаль приобретает ценный опыт, становится действительно хорошим, значимым тренером. На мой взгляд, у Гильермо большое будущее — он очень перспективный специалист», — цитирует Эспину «РБ Спорт».

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В нынешнем сезоне красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 9 очков.

Контракт 34-летнего испанца с московской командой рассчитан до 30 июня 2025 года.