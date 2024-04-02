Широков — о «Зените»: «Вы или играете все время собранно, либо всегда будут проблемы»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о проблемах команды в текущем розыгрыше РПЛ.

«По мановению волшебной палочки нельзя собраться в определенный момент матча. Вы или играете все время собранно, либо всегда будут проблемы. Они и есть в этом чемпионате, а впереди игра в Краснодаре еще, хоть там «Зенит» и играет в целом удачно», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

После 21 матча «Зенит» с 41 очком лидирует в РПЛ. В 22-м туре команда Сергея Семака на выезде сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1).