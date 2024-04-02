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2 апреля, 22:08

Нигматуллин считает «Сочи» и «Балтику» главными кандидатами на вылет из РПЛ

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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин назвал команды, которые являются наиболее вероятными кандидатами на вылет из РПЛ по итогам сезона-2023/24.

«Тяжелее всех будет выбраться оттуда «Сочи». Они вроде и не проигрывают в последних матчах, но и не побеждают. Если была бы победа весной, шансы остаться в РПЛ были бы выше. У остальных очень плотно, одна победа может все изменить. Вся борьба еще впереди, но у других команд больше шансов сохранить прописку, чем у «Балтики». Впереди девять игр, можно набрать много очков», — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

На данный момент «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 21 матче. На 15-й строчке располагается «Балтика» (17). В зоне переходных матчей находятся «Урал» и «Оренбург» (оба — по 20), идущие 13-м и 14-м соответственно.

Источник: Metaratings.ru
Руслан Нигматуллин
РПЛ
ФК Балтика
ФК Сочи
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