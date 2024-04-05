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Сегодня, 00:25

Источник: Адиев будет совмещать посты в «Ахмате» и сборной Казахстана

Алина Савинова
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Магомед Адиев продолжит работать на посту главного тренера сборной Казахстана после назначения в «Ахмат», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, 46-летний специалист будет совмещать две должности как минимум до конца текущего сезона в чемпионате России.

Ранее «Ахмат» объявил об уходе Мирослава Ромащенко с поста главного тренера команды, который возглавлял грозненцев с прошлого года. 2 апреля «СЭ» сообщал, что его место в грозненском клубе может занять Адиев.

Адиев является главным тренером сборной Казахстана с 2022 года. Вместе с командой он вышел в стыковые отборочные матчи Евро-2024, где потерпел разгромное поражение (0:5) от Греции в полуфинале Пути С.

Источник: https://t.me/karpinside/30951
Магомед Адиев
Сборная Казахстана по футболу
ФК Ахмат
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