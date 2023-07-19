Источник: ЦСКА предложил за Паулиньо из «Спортинга» 4,5 миллиона евро

ЦСКА сделал новое предложение по нападающему «Спортинга» Паулиньо, сообщает Telegram-канал «Мутко Против».

По информации источника, армейцы предложили за 30-летнего португальца 4,5 миллиона евро. Сам форвард не против продолжить карьеру в России. Он может подписать контракт по системе «2+1» и запрашивает зарплату в размере 2 миллионов евро в год.

Паулиньо выступает за «Спортинг» с 2021 года. В сезоне-2022/23 он провел 38 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 12 результативных передач.