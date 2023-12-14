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РПЛ

Сегодня, 18:53

Источник: клубы РПЛ отказались от нападающего сборной Камеруна Абубакара

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Бешикташа» Венсан Абубакар с большой долей вероятности не перейдет в российский клуб, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По данным источника, после отстранения из состава «Бешикташа» агенты футболиста через посредников предлагали услуги форварда российским клубам в том числе и «Спартаку», как и командам из Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ. Однако,клубы РПЛ посчитали, что на данный момент кандидатура форварда сборной Камеруна им не подходит.

13 декабря об интересе красно-белых к 31-летнему камерунцу сообщил издание Laura Dave Media.

Абубакар выступает за турецкий клуб с января этого года. В текущем сезоне он провел за «Бешикташ» 22 матча, забил 11 мячей и сделал 3 результативные передачи.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Венсан Абубакар
ФК Бешикташ
ФК Спартак (Москва)
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