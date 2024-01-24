Источник: «Локомотив» до переговоров с «Зенитом» отклонил предложение «Марселя» по Тикнизяну

«Локомотив» отклонил предложение «Марселя» по трансферу защитника Наира Тикнизяна, которое поступило в московский клуб до переговоров с «Зенитом», сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, железнодорожников не устроило предложение французского клуба. Также возможностью трансфера игрока интересовался «Бетис», но до конкретного предложения дело не дошло.

Ранее сообщалось, что 24-летний Тикнизян пока не дал окончательного согласия на переход в «Зенит» и может остаться в «Локомотиве».