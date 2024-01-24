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Сегодня, 14:26

Жена Карпина вместе с детьми переехала жить в Эстонию

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дарья и Валерий Карпины.
Фото Соцсети
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Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, переехала жить в Эстонию.

Об этом Карпина рассказала у себя в соцсетях, отвечая на вопросы подписчиков.

«Мы всегда жили в Эстонии. Просто временно жили в Ростове в связи с работой мужа. Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе. Поэтому возвращаемся обратно. Летом переедем насовсем.

Валерий Георгиевич уходит из «Ростова»? Нет, переезжаю я и девочки», — написала жена Карпина.

Карпин с лета 2021 года возглавляет сборную России. В марте 2022 года 54-летний специалист также вернулся в «Ростов». Ранее он уже работал в клубе с 2017 по 2021 годы.

До этого Карпин тренировал «Торпедо» Армавир, «Мальорку» и «Спартак».

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Ростов
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