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Сегодня, 14:43

Источник: «Манчестер Сити» и «Челси» интересуются Пиняевым

Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Топ-клубы Европы могут приобрести полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева, сообщает HITC.

По информации источника, 19-летним россиянином интересуются «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», дортмундская «Боруссия», «Ньюкасл», «Байер», «Вильярреал», «Наполи» и «Манчестер Юнайтед».

Чтобы оформить сделку, английские клубы могут провернуть схему, по которой игрока купят фарм-команды, так как правительство Великобритании не даст добро на этот трансфер.

В текущем сезоне Пиняев провел 31 матч за «Локомотив», в которых забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро. Контракт хавбека с железнодорожниками рассчитан до конца декабря 2026 года.

Источник: HITC
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Байер
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Вильярреал
ФК Локомотив (Москва)
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Челси
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