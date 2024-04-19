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Сегодня, 14:00

«Рубин» — «Локомотив»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Рубин» сыграет с «Локомотивом» в чемпионате России 20 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артем Дзюба (ФК «Локомотив»).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Рубин» сыграет с «Локомотивом» в рамках 25-го тура чемпионата России в субботу, 20 апреля. Матч состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Рубин» — «Локомотив» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на платной онлайн-платформе «Кинопоиск».

По итогам 24 туров РПЛ команда Рашида Рахимова с 32 очками идет на 9-м месте в турнирной таблице. Железнодорожники занимают 5-ю строчку чемпионата России, в их активе 37 баллов.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
20 апр, 14:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Локомотив

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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