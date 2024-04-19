«Рубин» сыграет с «Локомотивом» в рамках 25-го тура чемпионата России в субботу, 20 апреля. Матч состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Рубин» — «Локомотив» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на платной онлайн-платформе «Кинопоиск».

По итогам 24 туров РПЛ команда Рашида Рахимова с 32 очками идет на 9-м месте в турнирной таблице. Железнодорожники занимают 5-ю строчку чемпионата России, в их активе 37 баллов.

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