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Сегодня, 20:06

Источник: переход Малкома из «Зенита» в «ПСЖ» не состоится

Иван Шитик
Корреспондент
Малком.
Фото ФК «Зенит»
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Трансфер нападающего «Зенита» Малком в «ПСЖ» не состоится, пишет журналист Relevo Маттео Моретто.

Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 24 миллиона евро.

Ранее в СМИ сообщалось, что Александр Медведев общался с президентом «ПСЖ» и что «Зенит» не будет рассматривать предложения о продаже Малкома ниже 40 миллионов евро.

В текущем сезоне 25-летний бразильский футболист провел 23 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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